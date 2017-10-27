Посольство Испании о каталонском "сепаратизме": нашей целью является обеспечение прав, а не ограничение свобод

Посольство Королевства Испания в Украине разъяснило позицию центрального испанского правительства относительно провозглашения парламентом Каталонии независимости региона. В комментарии, переданном Посольством Испании в Украине, дипломаты объяснили цель применения статьи 155 Конституции страны о приостановлении автономии Каталонии.

"На сегодняшнем заседании Совета министров было принято решение считать невыполненным требование, направленное главе правительства Каталонии (Карлесу Пучдемону - УНИАН) в связи с применением статьи 155 Конституции Испании. Он не разъяснил, провозгласил ли независимость Каталонии, и согласился ли прекратить свои действия, направленные против Конституции Испании и Устава Каталонии", - говорится в комментарии.

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В связи с этим отмечается, что "Совет министров также согласовал продолжение процедуры применения статьи 155 Конституции Испании и предложил Сенату принять ряд мер с целью гарантировать выполнение конституционных обязательств и защиту общих интересов".

Также дипломаты разъяснили, каким образом применяется статья 155 Конституции Испании. В частности, "государство как гарант берет на себя конституционное право для исключительного контроля над автономными сообществами с целью защиты вышеупомянутых интересов". "Этой статьей предусмотрено две предпосылки для ее применения: если автономное сообщество не выполняет конституционные и юридические обязательства и если оно своими действиями серьезно угрожает интересам Испании", - подчеркивается в комментарии.

В этой связи сказано, что в ситуации с Каталонией присутствуют обе предпосылки для применения 155-й статьи. "Руководство Каталонии пренебрегло законами, на которых базируется демократия, а также общими интересами, которым эти законы соответствуют", - пояснили в посольстве.

"С одной стороны, руководство Каталонии неоднократно пренебрегало порядком, предусмотренным Конституцией и Уставом, пренебрежительно относилось к демократическим нормам с целью реализации так называемого «процесса за независимость». С другой стороны, этот курс на независимость и неправомерность, в которую он вылился, очень негативно повлияли на политическую, экономическую и социальную сферы в Каталонии, спровоцировав значительное ухудшение основ сосуществования, социального обеспечения и экономического роста, порождая недоверие и разномыслие, которые растут с каждым днем", - утверждают дипломаты.

Цель введения указанной статьи они связали с необходимостью «дать ответ на негативные действия руководства Каталонии путем внедрения ряда мер, соответствующих действиям руководства Каталонии в рамках «сепаратистского процесса». В частности, эти меры должны иметь переходный характер, поскольку их срок ограничен, и реализовываться постепенно, поскольку предполагается их адаптация к существующей ситуации.

"В любом случае эти меры направлены на обеспечение функционирования самоуправления в рамках установленных принципов и норм, предусмотренных Конституцией Испании и Уставом Каталонии, как основных элементов каталонской автономии. Сохранение самоуправления означает сохранение автономии", - отмечается в комментарии.

"В конце концов, нашей целью является обеспечение прав, а не ограничение свобод, но стоит выделить четыре главные цели: восстановить порядок, предусмотренный Конституцией и Уставом, обеспечить институциональный нейтралитет, возобновить предоставление государственных услуг и обеспечить экономический рост, а также гарантировать реализацию прав и свобод всех каталонцев", - говорится в комментарии.

Дипломаты отметили, что Сенату Испании было предложено утвердить ряд мер. В частности, речь идет о том, чтобы "позволить правительству Испании отправить в отставку главу правительства Каталонии, его заместителя и всех советников, которые формируют правительство Каталонии".

Кроме того, "заменить эти должности путем назначения Правительством Испании органов или лиц, которые будут выполнять их функции".

В связи с этим также было предложено реализовать еще ряд шагов. "Глава правительства должен будет объявить о досрочном роспуске парламента Каталонии и таким образом о созыве выборов в автономии. Это решение должно быть выполнено в течение 6 месяцев. Администрация Правительства Каталонии будет действовать в соответствии с директивами и инструкциями органов или должностных лиц, назначенных или указанных правительством Испании. Эти инструкции применяться ко всем постановлениям, резолюциям и другим положениям, назначениям, увольнениям или дисциплинарным взысканиям по персоналу, а также официальным публикациям ", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что "будет принят ряд отдельных мер с учетом их особого значения в таких сферах как безопасность и общественный порядок; экономическое, финансовое, налоговое и бюджетное управление; телекоммуникации".

Кроме того, парламент Каталонии продолжит выполнять свою представительскую функцию, хотя будет принят ряд мер для гарантии того, чтобы эта функция выполнялась с полным уважением Конституции Испании и Устава автономии.

"И напоследок, меры, предложенные Правительством Испании, продолжат действовать и будут применяться до тех пор, пока новое правительство Каталонии, который будет создано после проведения выборов, приступит к своим полномочиям", - подытожили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, парламент Каталонии сегодня, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. Сразу после этого Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией.