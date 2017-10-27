Модели "cтены Трампа" проверят на прочность кувалдами и факелами (фото)
Серьезным препятствием для воплощения проекта остается то, что Конгресс США все еще не одобрил выделение средств на стену.
Чиновники США представили прототипы предложенной Дональдом Трампом стены, которую хотят возвести между Мексикой и Соединенными Штатами, передает Голос Америки. Восемь моделей презентовали возле границы штата Калифорния на период "тестирования и оценки".
Читайте такжеСтена на границе с Мексикой, ускоренная депортация и ограничения Green Card: Трамп выдвинул требования по иммиграционной политикеПроверка продлится от 30 до 60 дней, в течение которых различные варианты стены будут тестировать кувалдами, факелами, кирками и инструментами, работающими от аккумуляторов. Тестирование начнется примерно через месяц, поскольку бетонные конструкции должны застыть и высохнуть.
Рабочие должны ответить на базовые вопросы: "можно ли на нее залезть? Можно сделать подкоп? Выдержит ли она разрезы инструментами?", - сообщил чиновник Таможенной и пограничной службы США Рональд Витиелло.
В результате проверок принято решение о том, каким
образом будет построено стену.
В январе, Трамп дал указание Министерству внутренней безопасности разработать план, проект и построить стену вдоль южной границы США.
Трамп предоставил запрос Конгрессу выделить $1,6 млрд первого взноса на финансирование строительства стены. На первом этапе, стена заменит 22 км старого участка в Сан-Диего и финансирует строительство 96 км в Долине Рио-Гранде в Техасе – это наиболее популярный коридор для незаконного пересечения границы.