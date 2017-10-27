Модели "cтены Трампа" проверят на прочность кувалдами и факелами (фото)

Чиновники США представили прототипы предложенной Дональдом Трампом стены, которую хотят возвести между Мексикой и Соединенными Штатами, передает Голос Америки. Восемь моделей презентовали возле границы штата Калифорния на период "тестирования и оценки".

Читайте такжеСтена на границе с Мексикой, ускоренная депортация и ограничения Green Card: Трамп выдвинул требования по иммиграционной политикеПроверка продлится от 30 до 60 дней, в течение которых различные варианты стены будут тестировать кувалдами, факелами, кирками и инструментами, работающими от аккумуляторов. Тестирование начнется примерно через месяц, поскольку бетонные конструкции должны застыть и высохнуть.

Рабочие должны ответить на базовые вопросы: "можно ли на нее залезть? Можно сделать подкоп? Выдержит ли она разрезы инструментами?", - сообщил чиновник Таможенной и пограничной службы США Рональд Витиелло.

В результате проверок принято решение о том, каким

образом будет построено стену.

В январе, Трамп дал указание Министерству внутренней безопасности разработать план, проект и построить стену вдоль южной границы США.

Трамп предоставил запрос Конгрессу выделить $1,6 млрд первого взноса на финансирование строительства стены. На первом этапе, стена заменит 22 км старого участка в Сан-Диего и финансирует строительство 96 км в Долине Рио-Гранде в Техасе – это наиболее популярный коридор для незаконного пересечения границы.