Италия за нелегальную миграцию намерена... штрафовать

В Италии планируют усилить наказание за нелегальную миграцию.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, соответствующий проект закона был одобрен сегодня на заседании Палаты депутатов Италии.

Законопроект предусматривает признание нелегальной миграции преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде депортации и штрафа от 5 тысяч до 10 тысяч евро.

Законопроектом также предлагается запретить нелегалам пользоваться социальными и другими услугами, которые предоставляются государственными органами (за исключением срочной медицинской помощи и обучения несовершеннолетних детей), обязать всех госслужащих сообщать о нелегалах органы правопорядка, запретить под угрозой конфискации имущества и тюремного заключения сдачу жилья в аренду нелегалам.

Нововведения также предусматривают более жесткие нормы при обретении гражданства, а также введение нового налога размером до 200 евро при первом получении или же возобновлении разрешения на проживание легальными иммигрантами.

Против принятия этого проекта закона резко выступила Католическая церковь и оппозиционные партии.

В Италии, по разным оценкам, проживает, 500-600 тысяч украинцев, при этом около половины – нелегально.