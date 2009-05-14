Общенациональная забастовка в Греции: отменено более 150 авиарейсов

Греческие авиалинии отменили более 150 авиарейсов в связи с 24-часовой общенациональной забастовкой, которую проведет профсоюз государственных служащих в знак протеста против правительственной политики жесткой экономии.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представителей авиакомпаний.

В связи с участием в забастовке авиадиспетчеров главная греческая авиакомпания Olympic Airlines отменила 110 внутренних и международных рейсов, а также перенесла на другое время еще пять.

Другая греческая компания Aegean Airlines аннулировала 50 рейсов и сдвинула сроки отправки еще 37.

Во время общенациональной забастовки будут также закрыты учебные заведения, больницы будут принимать пациентов только в срочных случаях.

Забастовка проводится с требованием повышения реальных зарплат, оказания немедленной помощи страховому пенсионному фонду госслужащих, перевода временных работников на постоянные контракты, а также применения справедливой системы налогообложения.