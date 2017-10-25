Штайнмайер назвал российское вторжение в Украину "открытой раной" в отношениях России и Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российское вторжение в Украину остается «открытой раной» в отношениях России и Германии. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», - отметил Штайнмайер.

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По его словам, «настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас».

В свою очередь, Путин сообщил, что в ходе переговоров затрагивались вопросы международной повестки дня.

«Конечно же, затронули и положение дел в Украине. Господин президент отлично владеет данной темой. Напомню, в бытность министром иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем. Надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы», - сказал российский лидер.

«Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение Минских договорённостей. В этом контексте обсудили и российскую инициативу об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта», - добавил Путин.