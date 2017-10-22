В первом туре выборов президента Словении лидирует действующий глава государства

В первом туре выборов президента Словении лидером оказался действующий глава государства Борут Пахор.

Как передает Reuters со ссылкой на Государственную избирательную комиссию, которая обработала 99% голосов, Пахор имеет 47,1% голосов. Во втором туре его ожидает борьба с бывшим комиком и мэром города Камник Марьяном Сареком, который получил 25% голосов. При этом явка составила 43,5%, второй тур состоится 12 ноября.

Несмотря на то, что эта должность является в основном церемониальной, президент возглавляет армию, а также назначает несколько высокопоставленных чиновников, включая главу центрального банка. Большинство его кандидатур должны подтверждаться парламентом.

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53-летний Пахор, который выдвигался как независимый кандидат, является бывшим лидером левоцентристских социал-демократов. Он заявил журналистам, что сосредоточит внимание на "объединении людей, сотрудничестве, политической стабильности и безопасности", если он победит во втором туре.

39-летний Сарек не входит в состав парламентских партий, но является кандидатом от собственной левоцентристской партии. "Я очень рад этому результату, что показывает, что мы, мэры, очень много работаем для людей на местном уровне и работаем усердно", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в первом туре президентских выборов в Словении принимали участие девять кандидатов.