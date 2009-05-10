Папа римский отслужил мессу в столице Иордании

Около 20 тысяч католиков со всего Ближнего Востока собрались на центральном стадионе иорданской столицы Амман для участия в торжественной мессе, которую служил папа римский Бенедикт XVI.

Как передает BBC, месса под открытым небом прошла на латинском и арабском языках.

В ходе визита в Иорданию понтифик отметил, что религия должна объединять людей, независимо от их вероисповедания.

В понедельник папа отправится в Израиль, а затем посетит Палестинские территории. Его поездка по Ближнему Востоку продлится до 15 мая.