Папа римский отслужил мессу в столице Иордании
16:26, 10 мая 2009Мир
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Понтифика слушали 20 тысяч католиков
Около 20 тысяч католиков со всего Ближнего Востока собрались на центральном стадионе иорданской столицы Амман для участия в торжественной мессе, которую служил папа римский Бенедикт XVI.
Как передает BBC, месса под открытым небом прошла на латинском и арабском языках.
В ходе визита в Иорданию понтифик отметил, что религия должна объединять людей, независимо от их вероисповедания.
В понедельник папа отправится в Израиль, а затем посетит Палестинские территории. Его поездка по Ближнему Востоку продлится до 15 мая.
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