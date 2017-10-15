В Кыргызстане на выборах лидирует преемник действующего президента

В Кыргызстане на выборах главы государства лидирует бывший премьер-министр страны и преемник президента Сооронбай Жээнбеков, передает "Радио Свобода".

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По предварительным данным, у него 54 процента голосов. На втором месте оппозиционер Омурбек Бабанов - у него 33 процента.

Явка на выборах в Кыргызстане составила 54 процента. За голосованием следили более 700 международных наблюдателей. Официальные власти заявляют, что серьезных нарушений не было. Однако, по словам независимых наблюдателей и журналистов, на некоторых участках нарушения все же были.