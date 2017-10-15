Смоленская катастрофа: в Польше на самописце Ту-154 нашли запись взрыва 

Польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом заявил министр национальной обороны страны Антоний Мацеревич, передает Polskie Radio.

Он напомнил, что ранее версию взрыва озвучила комиссия, расследующая катастрофу. "Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше деталей", — заявил польский министр.

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"Момент взрыва был идентифицирован - мы нашли его в записи одного из самописцев. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всех других интерпретаций этой электронной записи", -добавил Мацеревич.

Ранее польская комиссия заявляла, что разрушения левого крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Эксгумацию жертв Смоленской катастрофы польские власти проводят с конца 2016 года. До конца этого года прокуратура планирует эксгумировать и провести детальное исследование останков 46 жертв.