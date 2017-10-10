Полиция представила новую версию расстрела в Лас-Вегасе

Шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо представил новую версию того, как 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу на кантри-концерте из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay.

Ранее было известно, что Пэддок открыл огонь по зрителям около 22:08 воскресенья, 1 октября по местному времени. По версии, которую полиция озвучивала ранее, после того, как были сделаны первые выстрелы, стрелка обнаружил охранник отеля Хесус Кампос: он попытался войти в номер, но был ранен через дверь, передает Настоящее время.

Согласно новым показаниям, которые дал Кампос, ситуация разворачивалась иначе. Охранник отреагировал не на выстрелы, а на открытую дверь номера и звуки дрели, которой Пэддок сверлил стену соседнего номера. Когда Кампос подошел к его номеру, чтобы выяснить, что происходит, Пэддок дал очередь в его сторону (было выпущено более 200 пуль), и это произошло примерно за шесть минут до того, как он открыл огонь по толпе.

После этого Пэддок открыл огонь уже непосредственно по толпе на концерте и поливал людей огнем из автоматического оружия в течение 11 минут. И только после этого полиция ворвалась в его номер.

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Ранее было известно, что, прежде чем начать расстреливать людей из окна, Пэддок установил две камеры в коридоре отеля и одну – в дверном глазке, чтобы заранее знать о приближении полиции. По всей видимости, он пользовался сверлом, о котором рассказал Кампос, именно для того, чтобы это сделать, либо для того, чтобы проделать в стене отверстие для винтовки. Помимо установки камер стрелок также просверлил несколько отверстий и навесил решетку на дверь запасного выхода, которая вела на лестницу недалеко от его номера, чтобы полиция не смогла воспользоваться этим выходом.

Шериф Джозеф Ломбардо также подчеркнул, что стрелок целился не только в людей, но и в установленные на улице топливные баки, которые были видны из его окна, вероятно чтобы одновременно вызвать пожар и увеличить число жертв.

Также стало известно, что Пэддок заселился в номер, в котором жил в отеле, 25 сентября, а не 28-ого, как было объявлено ранее. В номере полиция обнаружила целый арсенал: более 20 единиц оружия. Служащие отеля ранее заявляли, что заселившись, он внес в комнату минимум 10 чемоданов.

Ранее, по словам Ломбардо, Пэддок более 200 раз бывал в Лас-Вегасе и отлично знал город. Однако мотивы, по которым действовал убийца, до сих пор неизвестны. Пэддок жил недалеко от Лас-Вегаса, был азартным игроком, но никогда ранее не привлекал к себе внимание полиции. Единственное, когда он попал в полицейские протоколы, – когда ему выписали штраф за нарушение ПДД в Неваде.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 октября Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.