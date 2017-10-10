Google проверяет российское вмешательство в выборы в США

Американская компания Google проводит тщательную проверку попыток использовать ее ресурсы и интернет-площадки в политических целях. Об этом сообщил пресс-секретарь компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы занимаемся доскональной проверкой случаями злоупотребления нашими системами, работаем с исследователями, а также с другими компаниями и окажем помощь в проведении текущих исследований», — отметил представитель Google.

Читайте такжеРФ покупала рекламу в Facebook, но ее влияние на выборы в США был незначительным - гендиректор Avast

Газета Financial Times добавляет, что Google преследует строгие рекламные политики и намерена добиваться их соблюдения.

«У нас есть ряд строгих рекламных правил, в том числе ограничение на выявление целевой аудитории политических объявлений и запреты на таргетинг по расовому или религиозному признаку», — подчеркнул пресс-секретарь IT-компании.

​Также исследованием причастности России к политическим рекламным кампаниям в США во время президентских выборов 2016 года занялись и в другой американской IT-компании — Microsoft. Reuters сообщил, что в организации начали изучать возможность покупки «российскими агентами» на своих площадках рекламы, которая могла бы повлиять на исход выборов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что компания Google обнаружила доказательства попыток вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В корпорации, в частности, установили, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации через Google, Youtube, Gmail и рекламную сеть DoubleClick.