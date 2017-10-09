Google нашла доказательства российского вмешательства в выборы президента США

Компания Google обнаружила доказательства попыток вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с расследованием, проводимым интернет-гигантом, как пишет DW.

В корпорации, в частности, установили, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации через Google, Youtube, Gmail и рекламную сеть DoubleClick. Как пишет американское издание, в ходе расследования Google выяснилось, что эти объявления исходили не из уже известной, аффилированной с Кремлем "фабрикой троллей", размещавшей политическую рекламу на Facebook во время президентской кампании. Данное обстоятельства, по мнению The Washington Post, доказывает, что российские усилия по распространению дезинформации в интернете оказались куда серьезнее, чем полагали ранее.

По информации издания, Google обнаружила "российский след" на своих платформах, анализируя информацию, полученную от Twitter. Сервис микроблогов предоставляет разработчикам платный доступ ко всей базе сообщений, размещенной в сети, начиная с 2006 года. В результате в Google смогли связать некоторые российские аккаунты в Twitter с аккаунтами, которые использовали сервисы Google для приобретения и размещения политически ориентированной рекламы.

Google начал расследование в связи с давлением американского Конгресса на IT- компании, требовавшего определить, как российские агенты использовали социальные медиа, онлайн-рекламу и другие интернет-инструменты, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года. В корпорации пока не комментируют утверждения The Washington Post.

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В корпорации пока не комментируют утверждения американского издательства. Люди, знакомые с ходом внутреннего расследования, утверждают, что в Google изучают блок рекламных объявлений общей стоимостью менее 100 тысяч долларов и пытаются разобраться: все ли он пришли от троллей или некоторые были сделаны с легальных российских счетов.

16 сентября компания Facebook сообщила, что обнаружила и удалила около 3000 политических рекламных объявлений на сумму 100 тыс. долларов. Они были размещены с июля 2015 года по май 2017 года и оплачены с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

28 сентября Twitter объявил о блокировке свыше 200 учетных записей в связи с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

1 ноября руководство Facebook и Twitter дадут показания перед комитетом американского Конгресса, занимающимся расследованием вмешательства Москвы в президентские выборы в США. Получит ли подобное приглашение Goggle пока неизвестно.