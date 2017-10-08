В Китае за последние пять лет за коррупцию наказали более миллиона чиновников из правящей партии

В Китае за последние пять лет были наказаны 1 миллион 300 тысяч чиновников, уличённых в коррупции. Все они – члены правящей партии.

Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, передает "Радио Свобода".

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Среди наказанных 650 тысяч человекбыли чиновниками на уровне деревень и посёлков. Их осудили за мелкие коррупционные преступления. Каким именно наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.

«С ноября 2012 года надзорные органы Китайской Народной Республики проверили также 155 тысяч партийных организаций в стране, выявив 65 тысяч подозрительных случаев для дальнейшего расследования», - говорится в заявлении комиссии.