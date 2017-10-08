Полиция отпустила из-под стражи водителя, который наехал на пешеходов в центре Лондона
Задержанный походил курс лечения перед тем, как его доставили в полицейский участок.
Лондонские правоохранители в воскресенье, 8 октября, выпустили из-под стражи 47-летнего водителя, который совершил наезд на пешеходов в районе Южного Кенсингтона. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Скотленд-Ярд.
При этом следствие по инциденту не прекратили.
"Сегодня утром его отпустили из-под стражи, расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Задержанный походил курс лечения перед тем, как его доставили в полицейский участок.
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В результате ДТП всего пострадали 11 человек, из них 9 попали в больницы. Однако в полиции добавили, что большинство уже выписали. Серьезных травм у них не было.
Напомним, что в субботу, 7 октября, возле Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего несколько человек получили ранения. Лондонская полиция заявила, что инцидент не является терактом.