Полиция отпустила из-под стражи водителя, который наехал на пешеходов в центре Лондона

Лондонские правоохранители в воскресенье, 8 октября, выпустили из-под стражи 47-летнего водителя, который совершил наезд на пешеходов в районе Южного Кенсингтона. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Скотленд-Ярд.

При этом следствие по инциденту не прекратили.

"Сегодня утром его отпустили из-под стражи, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Задержанный походил курс лечения перед тем, как его доставили в полицейский участок.

Читайте такжеНаезд авто на людей в Лондоне: стало известно количество пострадавших, полиция исключила теракт

В результате ДТП всего пострадали 11 человек, из них 9 попали в больницы. Однако в полиции добавили, что большинство уже выписали. Серьезных травм у них не было.

Напомним, что в субботу, 7 октября, возле Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего несколько человек получили ранения. Лондонская полиция заявила, что инцидент не является терактом.