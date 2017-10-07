В Белом доме заявили, что только Трамп "удерживает мир от хаоса"

07:01, 07 октября 2017
Мир
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс утверждает, что Трамп добился "огромных успехов на международной арене".

Дональд Трамп / REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп — единственный человек, который «удерживает мир от хаоса». Об этом сообщает The Hill.

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«Я думаю, что президент — это тот, кто удерживает мир от хаоса. У него есть невероятная команда, которая помогает ему в этом деле, и он добился огромных успехов на международной арене, работая с союзниками и противостоя врагам», — сказала она.

Ранее Дональд Трамп после встречи с американскими военачальниками заявил о «затишье перед бурей».

Он, однако, отказался комментироваться слова о грядущей «буре».

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