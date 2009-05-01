Жертвами свиного гриппа в Мексике стали уже 15 человек

Число смертных случаев от заражения гриппом A/H1N1 в Мексике на утро пятницы возросло до 15, сообщил министр здравоохранения страны Хосе Анхель Кордова. "Согласно последним данным на утро пятницы, в Мексике официально подтверждено заражение 358 человек вирусом А (H1N1), из них 15 человек скончались", - сказал Кордова. В четверг вечером Минздрав Мексики официально сообщал о 12 скончавшихся и 312 случаях заражения гриппом A/H1N1.

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