Картер: хакеры выявили более 100 уязвимостей в компьютерных системах Пентагона

03:36, 11 июня 2016
Наука и IT
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Хакеры, привлеченные Пентагоном в рамках специальной программы проверки кибербезопасности, выявили более 100 уязвимостей в компьютерных системах оборонного ведомства США.

REUTERS

Об этом выступая на технологической конференции, организоваанной изданием Defense One, заявил глава Пентагона Эштон Картер, передает ТАСС.

Он констатировал, что успех программы, которая реализуется впервые в истории ведомства, "превзошел все ожидания". Картер обратил внимание на то, что программы "отлови жучка" уже давно стали стандартной "лучшей практикой" для профильных коммерческих компаний. "Мы же впервые в истории проводим такую же в федеральном правительстве США", - добавил он.

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По его словам, для участия в проекте зарегистрировались свыше 1,4 тыс. "прошедших проверку" хакеров. "Они выявили уже более 100 жучков", - сказал Картер, имея в виду уязвимости в программном обеспечении ведомства.

По его словам, они также "помогают нам укреплять безопасность, причем с минимальными затратами: за счет блестящих навыков "хороших" хакеров в противостоянии "плохим".

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