Картер: хакеры выявили более 100 уязвимостей в компьютерных системах Пентагона

Об этом выступая на технологической конференции, организоваанной изданием Defense One, заявил глава Пентагона Эштон Картер, передает ТАСС.

Он констатировал, что успех программы, которая реализуется впервые в истории ведомства, "превзошел все ожидания". Картер обратил внимание на то, что программы "отлови жучка" уже давно стали стандартной "лучшей практикой" для профильных коммерческих компаний. "Мы же впервые в истории проводим такую же в федеральном правительстве США", - добавил он.

Читайте такжеКасперский: киберпреступники из России являются самыми опасными в мире

По его словам, для участия в проекте зарегистрировались свыше 1,4 тыс. "прошедших проверку" хакеров. "Они выявили уже более 100 жучков", - сказал Картер, имея в виду уязвимости в программном обеспечении ведомства.

По его словам, они также "помогают нам укреплять безопасность, причем с минимальными затратами: за счет блестящих навыков "хороших" хакеров в противостоянии "плохим".