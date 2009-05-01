Грузинские беспилотники постоянно следят за кораблями ЧФ

Грузинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществляют разведывательные полеты в районе нахождения кораблей Черноморского флота, несущих боевое дежурство у берегов Абхазии, сообщил РИА Новости офицер одного из кораблей, который накануне вернулся в Севастополь.

"За каждым кораблем Черноморского флота ведется воздушная разведка с помощью БПЛА. Несмотря на то что корабли ЧФ патрулируют только зону безопасности у берегов Абхазии, грузинская сторона круглосуточно осуществляет контроль за каждым нашим маневром. Сразу за портом Новый Афон, в непосредственной близости от корабля появляется БПЛА, который в течение двух часов ведет аэрофоторазведку, затем его меняет следующий БПЛА", - сказал собеседник агентства.

Поскольку нарушения воздушной границы со стороны БПЛА не происходит, ответные шаги с российской стороны в отношении них не предпринимаются. "Беспилотники висят на дистанции около 200-300 метров и на высоте до 500 метров", - сказал офицер.

"В нейтральных водах помимо воздушного наблюдения за нашими кораблями следят и грузинские военные катеры, причем не советского производства - с артиллерийским вооружением и пусковыми установками противокорабельных ракет типа "Гарпун". Грузинские катеры иногда приближаются на дистанцию до 600 метров, демонстрируя при этом высокие ходовые качества на скорости до 45-50 узлов", - заявил офицер ЧФ.

Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года практически весь корабельный состав ВМС Грузии был уничтожен российским спецназом в районе Поти, напоминает агентство.

По неофициальным данным, помощь Грузии в восстановлении боеготовности ВМС оказывают США, предоставляя в их распоряжение быстроходные военные катеры и корабли малого водоизмещения.

В декабре 2008 года малый противолодочный корабль ЧФ "Ейск", находясь в территориальных водах Абхазии, уничтожил пять грузинских беспилотных разведчиков.