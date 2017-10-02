В полиции Лас-Вегаса назвали имя мужчины, который расстрелял 50 человек на фестивале

В полиции Лас-Вегаса назвали имя мужчины, который открыл огонь во время фестиваля и убил 50 человек и ранил более 200. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, 64-летнего мужчину звали Стив Мэддок, мотивы его поступка пока неизвестны.

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Также полиция разыскивает для допроса женщину по имени Мерилоу Денли.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще более 200 были ранены.