Полиция Испании взяла под контроль коммуникационный центр правительства Каталонии

Испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Как известно, Мадрид отправил тысячи полицейских в северо-восточный регион, чтобы остановить проведение референдума 1 октября.

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По данным издания, Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны были собирать электронные голоса.

Сообщается, что Высокий суд Каталонии вчера приказал женералитату (правительству) приостановить использование компьютерных услуг, активизированных для электронного голосования в день референдума.

Как известно, референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября, однако Мадрид делает все возможное, чтобы не допустить его проведения.

В частности, 20 сентября испанская полиция провела обыски в офисе правительства Каталонии, после чего премьер-министр региона Карлес Пучдемон обвинил Мадрид в фактическом введении "чрезвычайного положения" в Каталонии. Испанская полиция совершила 41 обыск в Барселоне, задержала 14 человек и конфисковала девять миллионов бюллетеней, подготовленных для проведения референдума о независимости.