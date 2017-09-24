В Испании и Каталонии возник спор за контроль над полицией региона

Между центральным правительством Испании и правительством Каталонии разгорелся спор по поводу контроля над местной полицией Каталонии (Mossos d'Esquadra), численность которой составляет около 17 тысяч человек, как пишет DW.

В субботу, 23 сентября, прокуратура Испании обратилась в министерство внутренних дел страны с требованием осуществлять координацию операций всех правоохранительных органов, направленных на недопущение проведения референдума о независимости Каталонии.

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В МВД Испании впоследствии заявили, что будут осуществлять такую координацию в регионе, а каталонская полиция будет подчиняться национальной гвардии (Guardia Civil), информирует агентство dpa. В ответ на этот шаг правительство Каталонии заверило, что не позволит центральному правительству взять под контроль местную полицию.

Глава МВД Каталонии Жоаким Форн заявил, что каталонское правительство "осуждает попытку государства вмешаться в работу подразделений полиции Каталонии". "Это является неприемлемым", - подчеркнул Форн. Министр также сообщил, что руководитель Mossos d'Esquadra во время совещания в субботу с участием государственного прокурора в Каталонии и руководителей других правоохранительных органов - национальной полиции и гвардии - также выразил свое несогласие с этим решением.

Напомним, накануне, 22 сентября, МВД Испании объявило, что отправляет дополнительные подразделения полиции в Каталонию с целью недопущения референдума, запланированного на 1 октября. 20 сентября испанская полиция задержала десятки человек в связи с подготовкой к референдуму, однако в пятницу, 22 сентября, все задержанные были освобождены.