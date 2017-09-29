Мадрид настаивает: референдума о независимости Каталонии не будет

Спикер правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что референдума о независимости Каталонии не будет, сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

"Я настаиваю на том, что 1 октября референдума не будет", - заявил де Виго после еженедельного заседания кабинета министров.

Отметим, что в текущем испанском правительстве де Виго также занимает должность министра образования, культуры и спорта.

В то же время, министр внутренних дел Каталонии Хоакин Форн заявил, что Барселона попытается обеспечить мирное проведение референдума, несмотря на строгие меры национального правительства Испании.

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Напомним, 28 сентября власти Каталонии призвали Евросоюз не игнорировать тему предстоящего референдума о независимости региона и конфликт, возникший с испанским правительством.

Мадрид взял на себя контроль над финансами Каталонии и подчинил полицию Каталонии непосредственно национальной гвардии страны.

Испанская полиция изъяла около 2,5 миллиона бюллетеней, а также 4 миллиона конвертов, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии.

Референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября.