В Мадриде исключают диалог с лидерами Каталонии после референдума

После референдума о независимости у президента Каталонии Карлеса Пучдемона есть только один вариант - уйти в отставку.

Об этом заявила министр здравоохранения, социальных отношений и равенства Испании Долорс Монсеррат, сообщает Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

Она исключила, что правительство Мариано Рахоя пойдет на диалог с Пучдемоном после референдума 1 октября, запрещенного Конституционным судом. По словам министра, у каталонского лидера есть только один выход - уйти в отставку, назначив досрочные региональные выборы.

"Конечно же, единственно возможный для Пучдемона диалог - это диалог с правоохранительными органами", - заявила Монсеррат.

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В то же время министр отметила, что 2 октября откроется возможность покончить с конфронтацией и разногласиями в Каталонии.

Она подчеркнула, что одностороннее провозглашение независимости будет означать со стороны испанского правительства "пропорциональный и жесткий ответ".

Министр также выразила надежду на досрочные выборы в Каталонии и появление ответственных лидеров, с которыми можно будет восстановить мосты. "В рамках закона мы сможем говорить обо всем", - заявила она.

Как известно, референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября, однако Мадрид делает все возможное, чтобы не допустить его проведения.

В частности, 20 сентября испанская полиция провела обыски в офисе правительства Каталонии, после чего премьер-министр региона Карлес Пучдемон обвинил Мадрид в фактическом введении "чрезвычайного положения" в Каталонии. Испанская полиция совершила 41 обыск в Барселоне, задержала 14 человек и конфисковала девять миллионов бюллетеней, подготовленных для проведения референдума о независимости.