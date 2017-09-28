Цукерберг: и Трамп, и его оппоненты обвиняют Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг отмел обвинения президента США Дональда Трампа в предвзятости и сговоре крупнейшей соцсети и газет против него, передает Би-би-си. 33-летний миллиардер написал, что соцсеть стремится быть площадкой для выражения всех возможных идей.

"Facebook дает людям голос, позволяет кандидатам общаться напрямую и помогает миллионам людей голосовать", - отметил Цукерберг.

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"Трамп говорит, что Facebook против него, либералы говорят, что мы помогли Трампу [выиграть выборы], - написал он. - Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что означает управлять платформой, [которая открыта] для всех идей".

Ранее Трамп выступил с заявлением в Twitter, в котором обвинил Facebook и некоторые газеты в том, что те состоят в "тайном сговоре" против него.

"Facebook всегда был против Трампа. Соцсети всегда были против Трампа, отсюда и фейковые новости. New York Times (извинилась) и Washington Post были против Трампа. Сговор?" - написал Трамп.

"Но люди были за Трампа! По сути ни один президент не достиг того, чего мы достигли за первые девять месяцев − и экономика на подъеме", - утверждает президент-республиканец.

Слова Трампа идут вразрез с теорией, популярной в либеральных кругах США, согласно которой именно соцсети дали возможность Трампу донести свои идеи до широкого круга избирателей.