Видео успешного запуска Ираном баллистической ракеты оказалось фейком - СМИ

Видео запуска Ираном баллистической ракеты, которое показали по иранскому государственному телевидению в пятницу, 22 сентября, и заявили, что ракету запустили несколько часов назад, оказалось ненастоящим. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что видеоматериалу с запуском нового типа баллистической ракеты средней дальности уже около семи месяцев.

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«Видео, которое выпустили иранцы, больше семи месяцев - это видеоматериал неудачного запуска в конце января, в результате которого ракета взрывалась вскоре после завершения», - цитирует издание слова двух американских чиновников.

Как сообщал УНИАН ранее, в Иране заявляли, что провели успешное испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr. Отмечалось, что дальность полета ракеты - 2 тыс. км, она способна нести несколько боеголовок. Президент Ирана Хасан Роухани в среду, 20 сентября, призвал президента США Дональда Трампа извиниться за слова про Иран и ядерное соглашение.