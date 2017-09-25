В США неизвестный открыл огонь в церкви: один человек погиб, восемь ранены
01:25, 25 сентября 2017Мир
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Среди пострадавших – злоумышленник, который и открыл огонь.
Иллюстрация REUTERS
В американском штате Теннесси мужчина напал на прихожан церкви. Об этом сообщает местный канал WKRN.
В результате инцидента погибла женщина, а еще восемь человек, включая нападавшего, получили ранения.
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По предварительной информации следствия, мужчина в маске прибыл на внедорожнике в церковь в обед. Он вошел в здание и начал стрелять.
Пять пострадавших и стрелок были госпитализированы. Два человека в критическом состоянии.
В полиции рассказали, что стрелявший – 26-летний афроамериканец. Пока не установлено, какое отношение он имел к церкви.
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