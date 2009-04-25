В Исландии проходят досрочные парламентские выборы.

Ожидается, что в выборах примут участие около 228 тысяч человек, имеющих права голоса.

По данным предвыборных опросов, Исландия разочарована правлением консерваторов, и избиратели окажут "холодный прием" Партии независимости (Independence Party), правящей 18 лет, до отставки Кабинета министров в начале года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

В январе этого года бывший премьер Исландии Гейр ХОРДЕ объявил о распаде коалиции с социал-демократами и отставке своего кабинета. Было создано переходное правительство социал-демократов и "зеленых". Его возглавила Йоханна СИГУРДАРДОТТИР. Среди приоритетных задач социал-демократов - вступление Исландии в ЕС и переход на евро.

В октябре прошлого года страна, которую ООН в 2007 году назвала лучшей для жизни, оказалась на грани финансового краха. Безработица в стране взлетела до 9% с обычных 1-3%. Инфляция превысила 15%. Бюджетный дефицит составил 13,5%, а падение ВВП в этом году предсказывают в размере 10%.