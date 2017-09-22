Brexit: нацслужбу здравоохранения Британии оставили 10 тысяч медработников из ЕС

Около 10 000 граждан ЕС покинули работу в Национальной службе здравоохранения Британии с момента проведения референдума о выходе страны из блока. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Агентство NHS Digital, которое собирает данные о медицинской службе, выявило, что за 12 месяцев до июня этого года, 9 832 врачи, медсестры и вспомогательный персонал ЕС уволились.

Среди тех, кто оставил Нацслужбу здравоохранения Британии с июня 2016 года до июня 2017 года: 3885 медицинских сестер и 1 794 врача.

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Британская медицинская ассоциация заявила, что результаты агентства похожи на результаты собственного исследования, в котором было выявлено, что четыре из 10 врачей из стран ЕС, работающих в Великобритании, рассматривали вопрос об увольнении.

"Прошло более года после референдума, но правительство не смогло представить никаких подробностей относительно будущего для граждан ЕС и их семей, которые проживают в Великобритании", - сказала пресс-секретарь Британской медицинской ассоциации, которая представляет 170 000 врачей.

"Тереза Мэй должна положить конец неопределенности и предоставить медикам с ЕЭС (Европейской экономической зоны), которые работают в Нацслужбе здравоохранения Британии разрешение на постоянное проживание, а не использовать их в качестве политических пешек на переговорах", - заявила она.