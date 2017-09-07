Facebook: перед выборами в США Россия вложила $100 тысяч в рекламу в соцсети

Руководство социальной сети Facebook выяснило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, предположительно связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети на десятки тысяч долларов, передает Би-би-си.

Как говорится в опубликованном на сайте корпорации сообщении, Facebook поделилась своими выводами с властями США, которые расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в этой стране.

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"Возникает вопрос: существует ли связь между попытками России [повлиять на американские выборы] и объявлениями, купленными на Facebook. Это серьезные претензии, и мы анализировали целый ряд действий на нашей платформе, чтобы понять, что произошло", - пишет глава службы безопасности соцсети Алекс Стеймос.

По его данным, в результате анализа сделок по приобретению рекламных площадей выяснилось, что с июня 2015 по май 2017 года около 100 тысяч долларов было потрачено на примерно три тысячи объявлений, связанных с 470 фейковыми аккаунтами и страницами.

"Наши аналитики полагают, что эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России", - отмечает Стеймос.

Поскольку подобные действия нарушают правила соцсети, все обнаруженные фейковые учетные записи были заблокированы.

В сообщении отмечается, что в подавляющем большинстве объявлений не было конкретных отсылок к президентским выборам или участвующим в гонке кандидатам.

В сообщениях затрагивались такие темы, как разрешение на ношение оружия и опасения по поводу иммиграционной политики, а также права секс-меньшинств и расовая дискриминация.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в партии Меркель сообщили о хакерской атаке накануне выборов, подозревают РФ.