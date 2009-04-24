Радарные станции НАТО будут собирать информацию для России

Командный центр НАТО, который появится в Польше, будет "передавать России информацию о потенциальных угрозах в воздушном пространстве", сообщил в четверг на пресс-конференции в Белостоке министр национальной обороны Польши Богдан Клих.

"Такой центр (НАТО) действительно будет, и мы рассматриваем это как важный элемент сотрудничества с нашими восточными соседями", - цитирует РИА "Новости".

Предполагается, что данные, собранные вдоль восточной границы альянса радарными станциями в Норвегии, Польше и Турции, будут передаваться в РФ через командный центр НАТО, дислоцирующийся в Польше. Взамен, как отмечают местные СМИ, Москва будет информировать о потенциальных угрозах альянсу.

Глава польского оборонного ведомства отметил также, что появление такого командного центра Североатлантического альянса должно показать, что Польша открыта для сотрудничества с восточными партнерами, в том числе, с Россией, а также продемонстрировать Москве, что возобновление диалога с РФ "не носит исключительно политический характер", за декларациями идут конкретные факты.