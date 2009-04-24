Доноры обещали Сомали 213 млн. долл. на создание сил безопасности

Доноры пообещали предоставить 213 млн. дол. Сомали на создание сил безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на пресс-конференции по итогам конференции доноров специальный представитель ООН в Сомали Ахмед УЛЬД-АБДАЛЛАХ.

“Наша просьба была в 166 млн. дол., доноры заявили более 213 млн.”, - сказал он.

Представитель ООН поблагодарил международных доноров за оказанную помощь, отметив, что нынешняя конференция стала первой конференцией такого рода за последние почти 20 лет, на протяжении которых длится конфликт в Сомали.

А.УЛЬД-АБДАЛЛАХ подчеркнул важность продемонстрированной на конференции международной солидарности с народом Сомали.

“Даже если сомалийские граждане были забыты сомалийской элитой, мы не должны забывать их”, - отметил спецпредставитель ООН.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам развития и гуманитарной помощи Луи МИШЕЛЬ отметил, что Еврокомиссия пообещала предоставить Сомали 72 млн. евро, что составляет почти 100 млн. дол., или около половины всех донорских взносов.

“Это – действительно успех”, - сказал он, комментируя результаты конференции доноров.

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун выразил надежду, что конференция даст возможность улучшить безопасность в самом Сомали и вблизи сомалийского побережья.

“Но я – реалист. Я понимаю, что мир и стабильность не могут появиться в один день”, - сказал он.

Президент Сомали Шариф Шейх АМЕД поблагодарил международное сообщество за оказанную помощь и пообещал сделать все необходимое для улучшения ситуации в стране, в том числе, путем проведения переговоров для возобновления понимания в сомалийском обществе.

В финальном коммюнике конференции также отмечается, что двери остаются открытыми для всех, кто хочет способствовать обеспечению мира и стабильности в Сомали. Кроме того, в коммюнике выражается надежда на организацию в будущем еще одной конференции доноров для восстановления и развития страны.