Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ призывает оппозицию к сотрудничеству.

Сегодня он снова обратился к радикальной оппозиции, которая проводит акции протеста с 9 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, а также у резиденции Президента. М.СААКАШВИЛИ заявил, что он готов к сотрудничеству с оппонентами. «Мы готовы сотрудничать со всеми радикальными силами и с самыми маленькими политическими группами. Мы готовы сотрудничать также с теми, кто выходит с неприемлемыми лозунгами», – отметил Президент Грузии.

М.СААКАШВИЛИ призвал всех к единению, так как, по его словам, сегодня Грузии не нужно никакого противостояния. «Для защиты интересов страны все должны стоять и бороться вместе. Все политики должны поставить интересы государства выше своих личных интересов», – отметил он, выступая перед рабочими одного из предприятий Тбилиси.

Как сообщал УНИАН, 14 оппозиционных партий проводят массовые митинги в Тбилиси с 9 апреля, выдвигая единственное требование - отставка М.СААКАШВИЛИ с поста Президента и назначение новых выборов. На период Пасхальных праздников масштабы акций были сокращены – активисты оппозиции продолжали круглосуточное пикетирование зданий парламента, Общественного телевидения и президентской резиденции. После праздников акции протеста возобновились.