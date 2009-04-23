Лукашенко призвал беларусов не спать, не есть и работать

Беларусь последней вошла в мировой кризис, но должна первой из него выйти, считает Александр Лукашенко. "Беларусь сегодня готова адекватно отвечать на вызовы времени", для чего необходимо "выполнять все то, что мы наметили", заявил президент Беларуси, выступая 23 апреля с ежегодным посланием к народу и парламенту.

Во-первых, сказал глава государства, "необходима вдумчивая и самоотверженная работа на каждом рабочем месте". "Наш народ и я в том числе категорически не приемлю сокращения рабочих мест. Народ должен понимать: коли мы пошли таким путем, значит надо приходить на работу и с утра до ночи работать, может быть сутками не спать, не есть. Все вместе должны сохранить производство", — заявил Лукашенко.

По словам президента, до него доходит информация, что в Беларуси "люди готовы жить как в собесе, как будто Беларусь — институт социального обеспечения: хочу — иду на работу, хочу — не работаю". "Так не будет. Я дал указание всем руководителям на местах, правительству жесточайшим образом пресекать подобные настроения", — подчеркнул Лукашенко.

Во-вторых, добавил он, особое внимание необходимо уделить экономии — сегодня это "не только обязательный принцип хозяйствования, но и важнейшее требование национальной безопасности страны".

"Несмотря на низкий показатель энергоемкости среди стран СНГ, Беларусь продолжает отставать от наиболее развитых стран мира в два, а то и в три раза", — отметил президент.

"Кризиса в Беларуси нет, надо просто работать", — подчеркнул Александр Лукашенко.

БелаПАН