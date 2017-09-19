В Китае передвинули буддийский храм весом две тысячи тонн

В Шанхае храм Нефритового Будды весом в 2000 тонн переместили на 30 метров на север с целью устранения опасности пожара и других проблем. Об этом сообщает Shanghaidaily.

Специалисты заявили, что храм располагается всего в 15 метрах от других религиозных сооружений. После того как площадку очистили и закончили перемещение здания, повысилась безопасность гостей храмового комплекса.

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Для переноса был использован ряд специальных устройств, в том числе более 40 гидравлических домкратов. Храм поместили на специально построенные рельсы, подняли на метр в высоту и перемещали примерно на пять метров в день.

Ожидается, что передислоцированный храм вновь откроется для посетителей до конца 2017 года. Здание будет находиться под строгим контролем ближайшие годы для наблюдения за структурной устойчивостью.

Храм Нефритового Будды является одной из самых популярных достопримечательностей Шанхая. Его посещают около 1,5 миллиона человек в год. Треть посетителей приезжает из-за границы.

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