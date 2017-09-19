В Китае вырастили гигантский лабиринт в виде QR-кода из 130 тысяч деревьев и кустов

В деревне китайской провинции Хэбэй вырастили лабиринт в виде QR-кода, использовав для его создания около 130 тысяч можжевеловых деревьев и кустов. Просканировав код, можно попасть на официальную туристическую страницу деревни в WeChat, как пишет Tjournal.

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Одна сторона квадратного кода в длину составляет 227 метров, а высота растений находится в диапазоне от 80 сантиметров до 2,5 метров. Предполагается, что новая достопримечательность может привлечь в регион туристов.

В Mashable отметили, что для сканирования кода с борта самолёта понадобятся «хорошая реакция, крепкая рука и солнечная погода».