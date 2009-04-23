Премьер Сомали знает как надо и как не надо бороться с пиратами

Премьер-министр Сомали Омар Абдирашид Али Шармарке (Omar Abdirashid Ali Sharmarke) попросил государства, которые страдают от пиратства в Аденском заливе, не платить морским разбойникам выкупы. Его слова приводит агентство Reuters.

"Единственной причиной, по которой люди становятся пиратами - это то, что компании-судовладельцы решают платить им деньги", - заявил Шармарке журналистам в Аддис-Абебе.

Премьер Сомали также усомнился в эффективности нынешних методов борьбы с пиратами. По его словам, иностранные военные корабли, патрулирующие побережье страны, "ни на дюйм не помешали" морским бандам.

Шармарке подчеркнул, что единственная возможность побороть пиратство - создание наземной службы безопасности. В связи с этим он попросил мировое сообщество помочь Сомали в создании такой службы.

Как отмечает Reuters, в ходе проходящей в Брюсселе конференции стран-доноров выяснилось, что на создание наземных сил безопасности переходному правительству Сомали требуется 165 миллионов долларов. В преддверии 23 апреля - основного дня конференции - власти Евросоюза заявили, что выделят Могадишо 77,54 миллиона долларов.

Лента.ру