Поджоги лесов и отравление воды: французская полиция прогнозирует новые типы терактов - СМИ

МВД Франции подготовило секретный прогноз на 7 страниц, в котором утверждается, что мусульманские террористы в Европе перейдут к ударам с потенциально огромным ущербом и сравнительно несложной организацией.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Le Parisien, передает Эспрессо.

Главные угрозы - это подрыв поездов и порча путей, поджоги лесов, а также отравление продуктов и воды.

Читайте такжеВ пригороде Парижа обнаружили взрывчатку "мать Сатаны"

При этом авторы документа ссылаются на пропагандистские материалы исламистов, в которых те призывают сторонников завоевать доверие неверующих и скрывать свои радикальные взгляды, а уже после этого переходить к терактам.

Полиция делает вывод, что это приведет к росту атак со стороны террористов-одиночек. В отчете призывают усилить меры безопасности, способные предотвратить или ограничить подобные атаки.

Решено усилить охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов.

Генеральное управление национальной полиции также напомнило о возможности нападений на автомобилях. В полиции призывают "немедленно сообщать о любом подозрительном поведении" и "о все похищения транспортных средств", а также более тщательно проверять документы при аренде авто.