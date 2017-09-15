"Запад-2017": Беларусь опровергла заявление РФ о переброске российской танковой армии

В Минобороны Беларуси опровергли заявления российского министерства о переброске подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа на территорию Беларуси для участия в учениях «Запад-2017». Об этом сказал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров, пишет TUT.BY.

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«Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующих в учениях" Запад-2017 ", уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытия других подразделений из России не предусмотрено », - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия вслед за танками перебрасывает в Беларусь в рамках учений «Запад-2017» боевую авиацию.

Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков и ракетно-бомбового вооружения.