Во Франции суд запретил родителям называть ребенка именем, которое имеет бретонскую букву

Во Франции суд запретил супругам называть своего сына именем, в котором содержится бретонская буква "ñ", отметив в постановлении, что это несовместимо с национальным законодательством, пишет The Local.

Родители мальчика хотели назвать его традиционным для региона Бретань именем "Fañch". Этот северо-западный регион имеет собственный язык. Отмечается, что буква широко используется как в испанском, так и бретонском языках.

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"Должны быть пределы в отношении принципа, согласно которому имена новорожденных выбираются их матерями и родителями, в частности, когда речь идет о написании, включает знак, который не принадлежит французском языку", - говорится в решении суда города Кемпер.

Родители таким решением суда возмущены и обещают продолжить борьбу.