В центральной Италии - новые подземные толчки

Два новых подземных толчка магнитудой 2,9 и 3,0 зафиксированы минувшей ночью в центральной Италии, пострадавшей в начале апреля от сильного землетрясения.

Как передает РИА «Новости»,подземные толчки были зарегистрированы в 03.20 и 04.22 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился вблизи административного центра области Абруццо - города Аквила. Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

Произошедшее в центральной Италии 6 апреля землетрясение магнитудой 5,8 унесло жизни 294 человек. Тогда эпицентр также находился близ Аквилы. Сейсмическая активность в Абруццо продолжается постоянно. По данным сейсмологов, с 6 апреля зафиксировано более 2 тысяч подземных толчков.