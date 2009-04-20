У патриарха Кирилла есть свой рецепт преодоления кризиса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что для борьбы с кризисом, помимо принимаемых властями экономических мер, надо помогать обществу стать сильнее духовно. "Для того, чтобы справляться с кризисом нужно ведь не только хорошо организовывать экономические какие-то действия и выстраивать экономическую политику. Для того, чтобы справляться с кризисом, нужно быть внутренне сильным человеком, хорошо организованным. И вот для того, чтобы народ наш был способен этот кризис преодолеть и любые другие кризисы, и внутренние и внешние, духовно народ должен быть сильным. Только сильная нация способна решать задачи, которые перед ней стоят", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Вести".

По его мнению, такую силу может дать вера. "А откуда взять эту силу? Из рекламы и все повышающегося уровня потребления? Из наслаждений, которые нам этот безбожный образ жизни предлагает? Никогда! Человек, который живет таким образом, становится мягкотелым, слабым, не способным не то что кризис побеждать, не способным даже с легкими стрессами справляться", - отметил патриарх.

"Смотрите, какие раздражительные. Едем на машине, кто-то там перестроился не так - ну готов растерзать. Открывает окно, кричит страшные там слова. Дай такому человеку оружие - стрелять начнет. Это о чем свидетельствует? О слабости, о надломленности, о неспособности даже легкий стресс преодолеть внутренней своей силой, а что же говорить о кризисах? Так вот, для того, чтобы сильными были, нам нужно научиться друг с другом общаться, друг с другом мирно жить, а все это возможно тогда, когда в сердце вера, когда человек воспитывается в совершенно конкретной системе нравственных ценностей", - сказал патриарх. "Вот для этого вот, для того, чтобы применительно к каждой конкретной ситуации иметь ясное понимание того, как нужно вести, что нужно делать, и необходим реальный диалог Церкви и общества - не по отвлеченным вопросам, а по тем конкретным, которые касаются жизни людей", - считает предстоятель РПЦ.

РИА новости