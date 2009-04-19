Баскские боевики увеличили "революционный налог" с бизнеса

Баскские боевики увеличили размер "революционного налога", взимаемого с предпринимателей, до 100 тысяч евро и более, передало испанское информационное агентство EFE со ссылкой на предпринимательские круги Наварры (север Испании).

"В последнее время предприниматели Наварры все чаще стали получать письма от организации ЭТА с требованием выделить для финансирования их деятельности значительные суммы денег", - сообщил журналистам президент Конфедерации предпринимателей Наварры (Confederacion de empresarios de Navarra, CEN) Хосе Мануэль Айеса (Jose Manuel Ayesa).

Если раньше боевики довольствовались суммами в 20-60 тысяч евро, то теперь они требуют от 100 до 400 тысяч.

"Эти требования стали звучать все чаще, не проходит и недели, чтобы кто-нибудь из наших членов не получил подобного письма", - отметил Айеса.

По мнению предпринимателя, в ситуации, когда террористы лишаются других источников финансирования, в первую очередь из-за запрета деятельности поддерживавших ЭТА партий, "у них не остается другого источника, кроме как предприниматели".

"Хотя нажим на нас никогда не прекращался, просто в последнее время он стал ощутимее", - констатировал бизнесмен.

Организация ЭТА (ETA - Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке "Родина и свобода") основана 31 июля 1959 года, ведет борьбу за независимость Страны басков.

РИА “Новости”