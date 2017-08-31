В КНДР заочно приговорили к смерти журналистов из Южной Кореи - СМИ

Органы юстиции Корейской Народно-Демократической Республики заочно приговорили к смертной казни четырех южнокорейских журналистов - они признаны виновными в клевете на Северную Корею. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что, согласно постановлению суда в Пхеньяне, обнародованному 31 августа, осужденные заслуживают высшей меры наказания, поскольку в своих рецензиях на критическую книгу о Северной Корее "серьезно оскорбили достоинство Корейской Народно-Демократической Республики". В документе подчеркивается, что "смертные приговоры должны быть приведены в исполнение в любое время и в любом месте без дальнейших разбирательств".

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В то же время осужденные в КНДР журналисты находятся в Южной Корее.

Как отмечается, гнев северокорейских властей вызвали их рецензии на книгу британских журналистов Дэниэла Тудора и Джеймса Пирсона "North Korea Confidential", выпущенную в 2015 году. В этой книге британцы описывают роль рыночных механизмов в повседневной жизни северокорейцев и, в частности, упоминают о популярности южнокорейских сериалов в КНДР и трендах моды.

Южнокорейские газеты "Чосон ильбо" и "Тона ильбо" напечатали рецензии на корейское издание этой книги и ее обложку, на которой изображен северокорейский герб, где красная звезда заменена на знак доллара. Суд в Пхеньяне расценил это как "жалкую очернительскую кампанию". Эти журналисты "зашли столь далеко, что даже оклеветали и оскорбили неприкасаемое название нашей страны и ее национальных символов", - отмечается в судебном приговоре.