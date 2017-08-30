Россия скрыла от ООН часть данных о военных расходах - СМИ

Россия сообщила Управлению ООН по вопросам разоружения (UNODA), что за 2016 год потратила 2 трлн руб. на военные расходы, передает РБК. По информации издания, поданная в ООН оценка на 83%, или 1,7 трлн руб. разошлась с расходами бюджета по разделу «Национальная оборона».

Читайте такжеРоссийский министр уверяет в отсутствии ущерба от новых санкций СШАСтандарт ООН предполагает, что страны отчитываются о расходах на содержание своего воинского состава, на операции и техническое обслуживание, закупки и создание вооружений, исследования и разработки. Применяя стандарт ООН, заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП.

Таким образом сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем вдвое по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.

Как пояснил изданию источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета. В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета проходило по закрытым статьям.