Сомалийские пираты захватили американский буксир

Сомалийские пираты захватили буксирное судно, принадлежащее американскому владельцу и шедшее под флагом Италии, сообщает Associated Press со ссылкой на организацию "Восточноафриканская программа содействия мореходству". Посол Италии в Найроби, где базируется эта организация, подтвердил лишь, что некое судно действительно захвачено пиратами. По имеющимся данным, на борту буксира находились 16 моряков.

Глава "Восточноафриканской программы" Эндрю Мвангура (Andrew Mwangura) со слов своих источников передал, что в момент захвата пиратами - около 11 часов утра по местному времени в субботу - судно буксировало две баржи. Неизвестно, произошло ли нападение у берегов Сомали, или севернее - у побережья Йемена. Мвангура также не смог сообщить, какие грузы транспортировались на баржах.

Сообщение о захвате буксира поступило в то время, как в плену у пиратов остается капитан шедшего под американским флагом контейнеровоза "Маерск Алабама". "Маерск Алабама" подвергся нападению 8 апреля. Экипаж не допустил захвата судна, но капитан Ричард Филлипс оказался в руках преступников и является заложником. Филипс находится в спасательной шлюпке вместе с четырьмя пиратами, которые пытаются добраться до сомалийского берега.

За шлюпкой, находящейся в 600 километрах от побережья, наблюдают американские корабли. По имеющимся данным, пираты пытались вызвать с континента подкрепление, и на помощь им идут суда, на которых удерживаются в заложниках граждане Филиппин, России и ФРГ. Сообщалось также, что преступники потребовали за освобождение Филлипса крупный выкуп и гарантии безопасности.

Лента.ру