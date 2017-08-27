В США полиция застрелила женщину, которая угрожала убить себя

В городе Санрайз в американском штате Флорида сотрудники полиции застрелили вооруженную женщину, которая грозилась покончить с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

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По словам представителей шерифа округа Бровард, штурмовая группа SWAT 25 августа получила сообщение о том, что женщина забаррикадировалась в квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством.

Сообщается, что женщина перестала отвечать полицейским, после чего штурмовая группа ворвалась в квартиру. Внутри комнаты они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее.

Как сообщал УНИАН, в марте в США полицейские застрелили украинца, который ходил по улицам с ружьем и угрожал покончить с собой.