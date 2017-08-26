В США сообщают о снижении мощности урагана "Харви"

Национальный центр ураганов США сообщил, что мощность урагана "Харви", охватившего побережье Техаса, снизилась. Как сообщает "Голос Америки", ураган "Харви" привел к оползням в маленьком прибрежном городке Рокпорт на юго-востоке Техаса.

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Штормовой ветер и сильные дожди наблюдаются на протяжении сотен миль береговой линии Мексиканского залива.

"Харви" стал наиболее жестоким ураганом на территории США за последний десяток лет. Ветер на побережье достигал скорости 209 километров в час. Однако к утру субботы Национальный центр ураганов констатировал, что скорость ветра уменьшилась до 185 километров в час.

Ранее десятки тысяч жителей Техаса были вынуждены покинуть свои дома на побережье. Пока нет официальной информации о каких-либо жертвах, но аварийные бригады пока не могут из-за погодных условий добраться до некоторых районов, где введено чрезвычайное положение.

Еще в пятницу, когда ураган "Харви" приближался к побережью Техаса, президент Дональд Трамп официально объявил штат зоной бедствия.

Национальный центр ураганов назвал Харви "штормом, угрожающим жизни".

Предполагалось, что шторм захватит береговую полосу шириной 600 километров.

Как сообщал УНИАН, Посольство Украины в США открыло горячую телефонную линию (+1 202 322 2616) в связи с ураганом "Харви", бушующем в штате Техас.