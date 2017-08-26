Посольство Украины в США открыло горячую телефонную линию в связи с ураганом "Харви"

19:16, 26 августа 2017
Общество
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В связи с ураганом "Харви", который начался в штате Техас, в Посольстве Украины в США открыта горячая линия: +1 202 322 2616.

Иллюстрация REUTERS

Посольство Украины в США открыло горячую телефонную линию в связи с ураганом "Харви", бушующем в штате Техас.

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Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД в Twitter.

"В связи с ураганом "Харви", который начался в штате Техас, в Посольстве Украины в США открыта горячая линия: +1 202 322 2616", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на субботу на тихоокеанское побережье Техаса обрушился ураган "Харви". Это самый мощный ураган со времен "Катрины", в результате которого в 2005 году погибли более 1 тысячи человек.

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