Посольство Украины в США открыло горячую телефонную линию в связи с ураганом "Харви", бушующем в штате Техас.

Читайте такжеТрамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви"

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД в Twitter.

"В связи с ураганом "Харви", который начался в штате Техас, в Посольстве Украины в США открыта горячая линия: +1 202 322 2616", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на субботу на тихоокеанское побережье Техаса обрушился ураган "Харви". Это самый мощный ураган со времен "Катрины", в результате которого в 2005 году погибли более 1 тысячи человек.