Посольство Украины в США открыло горячую телефонную линию в связи с ураганом "Харви"
В связи с ураганом "Харви", который начался в штате Техас, в Посольстве Украины в США открыта горячая линия: +1 202 322 2616.
Посольство Украины в США открыло горячую телефонную линию в связи с ураганом "Харви", бушующем в штате Техас.
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Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД в Twitter.
"В связи с ураганом "Харви", который начался в штате Техас, в Посольстве Украины в США открыта горячая линия: +1 202 322 2616", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на субботу на тихоокеанское побережье Техаса обрушился ураган "Харви". Это самый мощный ураган со времен "Катрины", в результате которого в 2005 году погибли более 1 тысячи человек.
У #Техас#США оголошено режим стихійного лиха через ураган. Консул +1 (202) 765-4681; +1 202 765-4681. pic.twitter.com/t5OVl5oURr— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 26, 2017