Румыния заявляет, что не вмешивается во внутренние дела Молдовы

Министерство иностранных дел Румынии категорически отвергает обвинения со стороны официального Кишинева во вмешательстве Румынии во внутренние дела Молдовы.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Румынии, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства этого государства.

Румынский МИД подчеркивает, что обвинения в адрес Румынии являются провокацией. “Недопустимо, что коммунистический режим Молдовы перекладывает ответственность за имеющиеся внутренние проблемы на Румынию и ее граждан”, - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Румынии также считает неадекватным одностороннее решение Президента Молдовы Владимира ВОРОНИНА о введении визового режима для румынских граждан.

Румыния также отмечает, что, в свою очередь, не будет принимать крайних дипломатических мер в отношении сотрудников Посольства Молдовы в Бухаресте и сохранит льготную визовую политику для граждан Молдовы.

“Румыния всегда поддерживала независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и будет продолжать соблюдать европейский подход в отношениях с соседней страной, несмотря на антирумынскую политику коммунистического режима Молдовы”, - подчеркивают в румынском МИД.

Румыния будет продолжать поддерживать евроинтеграционные устремления Молдовы, говорится в заявлении.

В МИД Румынии также отметили, что проинформировали об этой позиции государства относительно ситуации в Молдове своих партнеров по Европейскому Союзу и НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, В.ВОРОНИН заявил о введении визового режима с Румынией. Он считает массовые акции протеста попыткой государственного переворота.

Он считает, что Румыния причастна ко всем событиям, которые происходят в стране. "Во всех процессах, которые происходят у нас, замешена Румыния. Терпение тоже имеет границы. Нам известны авторы этих событий, часть из них сбежала", - заявил В.ВОРОНИН.

Также Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы объявило персонами нон грата двух работников Посольства Румынии.