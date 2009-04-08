Румыния заявляет, что не вмешивается во внутренние дела Молдовы
Официальное заявление МИД
Министерство иностранных дел Румынии категорически отвергает обвинения со стороны официального Кишинева во вмешательстве Румынии во внутренние дела Молдовы.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Румынии, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства этого государства.
Румынский МИД подчеркивает, что обвинения в адрес Румынии являются провокацией. “Недопустимо, что коммунистический режим Молдовы перекладывает ответственность за имеющиеся внутренние проблемы на Румынию и ее граждан”, - говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Румынии также считает неадекватным одностороннее решение Президента Молдовы Владимира ВОРОНИНА о введении визового режима для румынских граждан.
Румыния также отмечает, что, в свою очередь, не будет принимать крайних дипломатических мер в отношении сотрудников Посольства Молдовы в Бухаресте и сохранит льготную визовую политику для граждан Молдовы.
“Румыния всегда поддерживала независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и будет продолжать соблюдать европейский подход в отношениях с соседней страной, несмотря на антирумынскую политику коммунистического режима Молдовы”, - подчеркивают в румынском МИД.
Румыния будет продолжать поддерживать евроинтеграционные устремления Молдовы, говорится в заявлении.
В МИД Румынии также отметили, что проинформировали об этой позиции государства относительно ситуации в Молдове своих партнеров по Европейскому Союзу и НАТО.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, В.ВОРОНИН заявил о введении визового режима с Румынией. Он считает массовые акции протеста попыткой государственного переворота.
Он считает, что Румыния причастна ко всем событиям, которые происходят в стране. "Во всех процессах, которые происходят у нас, замешена Румыния. Терпение тоже имеет границы. Нам известны авторы этих событий, часть из них сбежала", - заявил В.ВОРОНИН.
Также Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы объявило персонами нон грата двух работников Посольства Румынии.