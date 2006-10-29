Убежище бин Ладена превратят в туристический центр

Афганские власти намерены превратить пещеры Тора-Бора, где укрывался "террорист номер один" Осама бин Ладен, в место отдыха туристов, сообщает газета The Times. "Тора-Бора - уже всемирно известное название, но мы хотим, чтобы оно стало известно благодаря туризму, а не терроризму", - заявил Гуль Агха Шерзаи (Gul Agha Sherzai), губернатор провинции Нангахар, где находятся пещеры.

Шерзаи, бывший полевой командир, планирует построить рядом с пещерами рестораны и гостиницу за 10 миллионов долларов. Кроме того, он намерен отремонтировать дорогу, которая соединяет Тора-Бору с Джелалабадом.

Губернатор заявил, что со временем рассчитывает построить три-четыре отеля. "Задолго до того, как стало слышно об Осаме, Тора-Бора была известным местом для пикников", - отметил Шерзаи. По его мнению, теперь туристов может привлечь еще и тот факт, что в пещерах скрывался лидер "Аль-Каеды".

Шерзаи называет Тора-Бору абсолютно безопасным местом. Вместе с тем он выделил корреспонденту The Times, решившему посмотреть на место будущей гостиницы, вооруженную охрану из 16 человек на двух машинах.

В 1980-х годах пещеры Тора-Бора служили укрытием для афганских моджахедов, которые воевали против советских войск. Позднее боевики "Аль-Каеды" расширили и укрепили сеть туннелей в горах. Бин Ладен бежал в Тора-Бору в конце 2001 года, после начала американского вторжения в Афганистан. Авиация США наносила массированные бомбовые удары по горам, однако "террористу номер один", по имеющимся данным, удалось пересечь границу и укрыться в Пакистане.

Лента.ру